Schiedsrichter für BVB gegen FC Bayern steht fest: Tobias Stieler leitet Bundesliga-Klassiker

Der deutsche "Klassiker" zwischen dem Tabellen-2. Borussia Dortmund und Spitzenreiter FC Bayern könnte in der Bundesliga schon die Vorentscheidung bringen. Ganz Deutschland guckt auf die Partie. Jetzt steht der Schiedsrichter für das Topspiel fest: Tobias Stieler aus Hamburg leitet die Partie am Dienstagabend (18.30 Uhr, live auf Sky und im SPORTBUZZER-Ticker). Als Linienrichter sind Dr. Matthias Jöllenbeck und Christian Gittelmann im Einsatz. Vierter Offizieller ist Harm Osmers, als Videoschiedsrichter begleitet Sascha Stegemann die Partie. Das gab der Deutsche Fußball-Bund am Dienstagmorgen auf seiner Website bekannt.