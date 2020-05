Das Duell zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München bleibt die größte Attraktion im deutschen Fußball. Die derzeit starke Form beider Teams erhöht die Chance auf ein Spektakel am Dienstagabend (18.30 Uhr) - auch ohne die wegen der Corona-Krise ausgesperrten Fans. In zehn der vergangenen 17 Partien lagen der BVB und die Bayern in der Tabelle vorn. Kein anderes Bundesliga-Duell hat die Bezeichnung Spitzenspiel aktuell mehr verdient.