Kann der BVB im Revierderby im Titelkampf wieder vorlegen? Die Partie Borussia Dortmund gegen den FC Schalke 04 am Samstag (15.30 Uhr; live im SPORTBUZZER-Ticker) bietet dem Tabellenzweiten wieder die Chance, an Bayern München vorbeizuziehen. Jedenfalls bis zum Sonntagabend. Voraussetzung dafür ist der zweite Derbysieg in dieser Saison. Das gab es zuletzt in der Spielzeit 2011/2012, und damals wurde Dortmund mit Trainer Jürgen Klopp Deutscher Meister...

Die Konstellation in diesem Revierderby erinnert an das Spiel am 12. Mai 2007. Mit einem Sieg hätte der FC Schalke 04 damals in Dortmund Deutscher Meister werden können, einen möglichen Patzer des Verfolgers VfB Stuttgart im nahen Bochum mit eingerechnet. Es kam alles anders, es wurde Revierderbygeschichte geschrieben, ja sogar ein Stück deutsche Fußballgeschichte! Der BVB schoss den FC Schalke 04 mit 2:0 durch Tore von Alexander Frei und Ebi Smolarek aus allen Titelträumen. Die Stuttgarter gewannen zeitgleich in einer nervenaufreibenden Partie beim VfL und sprangen am 33. Spieltag an die Tabellenspitze. ,,Es war natürlich im Bewusstsein, dass es nicht sein kann, dass der Erzfeind in unserem Stadion Meister wird", erinnert sich Alexander Frei (39) in einem Kicker-Interview (Dienstag), ,,diese Blamage wollten wir uns ersparen."

Das tat die damals von Thomas Doll trainierte BVB-Mannschaft auch, eine Schalker Meisterfeier fand ebenso wenig in Dortmund statt wie es am Samstag eine vorzeitige BVB-Titelfeier geben kann. Dennoch hat es nun das krisengeschüttelte Schalke in der Hand, dem Erzrivalen aus Dortmund wirklich die letzte Titelchance zu rauben. ,,Jedem sollte klar sein, dass man Geschichte schreiben kann", sagt der Brasilianer Naldo (jetzt AS Monaco), der im Vorjahr mit Schalke in Dortmund eine unvergessene Aufholjagd hinlegte: 4:4 nach 0:4-Pausenrückstand. Auch das ist ein Stück Derbygeschichte.

42 Punkte trennen den Tabellenzweiten Borussia Dortmund vom 16. aus Schalke. Größer war die Differenz in 56 Jahren Bundesliga zwischen den beiden Revierrivalen noch nie. Schalke schwebt nach dem desolaten 2:5 gegen 1899 Hoffenheim immer noch in Abstiegsgefahr. „Im Derby wird Schalke die Saison nicht retten“, glaubt BVB-Vorstandschef Hans-Joachim Watzke. Der 59-Jährige in BILD (Mittwoch): „Sicher ist die Konstellation vor diesem Derby eine ganz besondere. Für beide Mannschaften geht es um viel. Ich will nicht, dass Schalke absteigt. Die Bundesliga braucht Schalke und die Derbys.“ Das wird ein Großteil der BVB-Fans sicherlich anders sehen, aber was wäre die Liga ohne diese Derby-Folklore?

Wie sehe ich das Spiel Borussia Dortmund gegen FC Schalke 04 live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt Borussia Dortmund gegen FC Schalke 04 am Samstag ab 15.30 Uhr live. Die Übertragung läuft auf Sky Bundesliga 1 (Konferenz), Sky Bundesliga 2 und HD. Reporter – auch das ist eine Besonderheit – ist ARD-Mann Steffen Simon. Wolff-Christoph Fuss übernimmt die Konferenzschaltung.

Wird die Partie Borussia Dortmund gegen FC Schalke 04 live im Free-TV übertragen?

Ja! Die ARD zeigt Borussia Dortmund gegen den FC Schalke 04 am Samstag live im Free-TV. Reporter ist Steffen Simon; Moderation: Alexander Bommes. Als Experte steht Christoph Metzelder, der für beide Revierklubs spielte, zur Verfügung.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man bei iTunes und im Google Play Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Ja! Die ARD zeigt Borussia Dortmund gegen den FC Schalke 04 am Samstag auf ihrer Homepage, auf sportschau.de und in der Mediathek im kostenlosen Livestream!

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Samstag einen Liveticker zum Spiel Borussia Dortmund gegen FC Schalke 04 an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 15.15 Uhr.

