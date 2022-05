Nach Saisonende: Borussia Dortmund reist für Freundschaftsspiel und Gedenkstättenbesuch nach Israel

Borussia Dortmund reist nach dem letzten Bundesligaspiel vom 15. bis 18. Mai nach Israel. Wie der BVB am Montagmittag bekanntgab, werden der Delegation der gesamte Profikader, Mitglieder der BVB-Geschäftsführung und BVB-Legenden angehören. Am 17. Mai ist im Bloomfield Stadium ein Freundschaftsspiel gegen den fünfmaligen Landesmeister Maccabi Netanja geplant. "Zum Abschluss unserer Saison mit all ihren Höhen und Tiefen freuen wir uns noch auf ein attraktives Kräftemessen gegen ein israelisches Top-Team. Wir sind gespannt auf die sicherlich euphorische Stimmung im Stadion und möchten unseren Beitrag zu einem für viele BVB-Fans in Israel unvergesslichen Abend liefern", sagte der zukünftige BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl.

Anzeige