Borussen-Duell am Samstagabend! Die Partie BVB gegen Gladbach am Samstag (18:30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) ist nicht nur die traditionelle Begegnung ,,Borussia gegen Borussia", sondern auch das Treffen zwischen Top-Favorit und Tabellenführer. Mit klarem Vorteil für die Gladbacher.

Nur Borussia Mönchengladbach gewann die letzten vier Spiele in der Bundesliga und steht mit 16 Zählern an der Spitze. Die Fohlen nutzten am siebten Spieltag und vor der Länderspiel-Pause die Gunst der Stunde. Freiburg gegen den BVB, Leverkusen gegen Leipzig und Schalke 04 gegen Köln hatten sich allesamt unentschieden getrennt, Bayern München hatte gar erstmals seit dem Aufstieg der TSG (2008) zu Hause gegen 1899 Hoffenheim (1:2) verloren, mit einem Sieg konnte die Elf von Marco Rose also die Tabellenführung erobern. Das gelang gegen den FC Augsburg mit 5:1 auch in beeindruckender Manier. Die Gladbacher haben nun im direkten Duell die Chance, den mit hohen Ambitionen in die Saison gegangenen BVB mit einem Auswärtserfolg auf sieben Punkte zu distanzieren.

Das sind die Vertragslaufzeiten der BVB-Stars Reus, Sancho, Witsel & Co. - Das sind die Vertragslaufzeiten der BVB-Stars! ©

Anzeige

Prunkstück der Gäste vom Niederrhein ist dabei die Offensive. Neuzugang Marcus Thuram erzielte aus 12 Torschüssen 3 Treffer und kommt damit auf eine Verwertungsquote von 25 Prozent. Noch stärker ist Patrick Herrmann, bei dem von fünf Schüssen zwei im gegnerischen Tor landeten - das macht satte 40 Prozent und einen Wert, von dem die hoch gelobte BVB-Angriffsreihe auch nach dem Spiel entfernt bleiben wird. Mit Paco Alcacer, der von 14 Torschüssen in fünf Treffer ummünzte (Quote: 35,7 Prozent) fehlt Lucien Favre der torgefährlichste Stürmer. Marco Reus kehrte zwar unverletzt aus der Länderspiel-Pause zurück, der BVB-Kapitän war zuletzt jedoch nicht in Topform. ,,Wir müssen unbedingt gewinnen", schwört Favre, der Gladbach 2011 vor dem Abstieg rettete, den BVB auf dieses Spiel ein, ,,Gladbach ist sehr gut im Gegenpressing und sie haben nach vorn viel Power."

50 ehemalige BVB-Spieler und was aus ihnen wurde Einst für Borussia Dortmund im Einsatz: Was machen Márcio Amoroso, Ousmane Dembélé und Alexander Frei heute? ©

,,Wir freuen uns auf dieses Spitzenspiel", sagte Marco Rose in Mönchengladbach, ,,auch von der Tabellensituation her ist es ein Spitzenspiel. Wir wollen weiter positiv auftreten und unsere Fans noch glücklicher machen." Das gelang den Gladbachern zuletzt u. a. beim 1:0-Derbysieg in Köln. Für die Neu-Dortmunder Nico Schulz und Thorgan Hazard ist es das Wiedersehen mit ihrem ehemaligen Klub. Beide verletzten sich beim BVB jedoch in der Anfangsphase der Saison. Die Folge: Hazard ist bei acht Torschussversuchen (Alle Zahlen: Kicker-Sportmagazin, Donnerstag-Ausgabe) noch ohne Treffer. Schulz schuftet derzeit auf dem Dortmunder Trainingsgelände fürs Comeback. ,,Wir haben nicht wenig gemacht während der Länderspielpause", verrät der nach einer Fußverletzung zum Zuschauen verdammte Nico Schulz, ,,ich kann und will aber keine konkrete Prognose abgeben." Im Kader für das Spiel am Samstag steht Schulz, ob ihn Favre gegen Gladbach, wo der gebürtige Berliner von 2015 bis 2017 spielte, bringen wird, ist offen. Nicht dabei bei den Dortmundern neben Alcacer: Lukasz Piszczek. Bei den Gästen vom VfL fehlen u. a. der Ex-Dortmunder Matthias Ginter (Schulterverletzung) und Fabian Johnson (Adduktoren).

50 ehemalige Spieler von Borussia Mönchengladbach – wo sind sie gelandet? Juan Arango, Marko Marin und Mo Idrissou - nur drei ehemalige Gladbach-Stars, die nicht nur "Fohlen"-Fans ein Begriff sind. Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Borussen und was aus ihnen wurde. ©

Wie sehe ich das Spiel BVB gegen Gladbach live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel Borussia Dortmund gegen Gladbach am Samstag live und exklusiv. Die Übertragung auf Sky Bundesliga 1 startet schon um 17.30 Uhr. Reporter ist Wolff Fuß. Sebastian Hellmann und Weltmeister Lothar Matthäus melden sich aus dem Signal Iduna Park.

Wird BVB gegen Gladbach live im Free-TV übertragen?

Nein! Sky hält die Exklusivrechte. Eine längere Zusammenfassung der Partie Borussia Dortmund gegen Gladbach ist im Free-TV am Samstag zuerst im ,,Aktuellen Sport-Studio" des ZDF ab 23 Uhr zu sehen. DAZN-Kunden können die Partie 40 Minuten nach dem Abpfiff ebenfalls im Zusammenschnitt sehen.

Gibt es einen Live-Stream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel Borussia Dortmund gegen Gladbach bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Live-Ticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Samstag einen Liveticker zum Spiel Borussia Dortmund gegen Gladbach an. Alle Tore, Karten, Aktionen und Highlights gibt es hier ab 18.15 Uhr.

ANZEIGE: 50% auf dein Winter-Set! Der Deal des Monats im SPORTBUZZER-Shop.