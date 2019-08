Bundesliga-Vorschau zu Borussia Dortmund: Mit Klassensprecher Mats Hummels zur Meister-Schale

Ausgerechnet Jürgen Klopp war es, der sich mit leichtem Augenzwinkern über den deutschen Supercup lustig machte. Er habe den Titel ein paar Mal geholt, sagte der Trainer des aktuellen Champions-League-Siegers FC Liverpool – aber so richtig interessiert habe das eigentlich niemanden. Doch in diesem Jahr ist es tatsächlich etwas anders.

Denn wenn dieser Wettbewerb am Samstag um 20.30 Uhr (live im ZDF und bei DAZN) angepfiffen wird, schauen nicht nur die 81.356 Zuschauer im Signal Iduna Park und die Fans in mehr als 200 Ländern an den TV-Bildschirmen genau hin. "Das Interesse ist größer denn je", sagt auch der Boss von Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke. Es ist ein erstes Kräftemessen des FC Bayern München, dem Dauermeister seit 2013, und dessen größtem Herausforderer. "Beide werden versuchen", so Watzke, "ein erstes Statement zu setzen."