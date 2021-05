Bericht: BVB an Jonathan Ikoné interessiert – Lille-Profi könnte als Sancho-Nachfolger kommen

In der Rückrunde hat Borussia Dortmund die abgelaufene Saison noch gerettet: Mit dem Pokalsieg und der späten Qualifikation für die Champions League konnten die Schwarz-Gelben doch noch jubeln. Auch bei Jadon Sancho lief die Formkurve steil nach oben. Nur logisch, dass der 21 Jahre alte Rechtsaußen daher nun auch wieder zum Fokus von Transfer-Spekulationen wird. Manchester United soll wie schon im letzten Jahr reges Interesse am Engländer haben. Doch wie die Bild berichtet, hat der BVB bereits Ersatz ins Auge gefasst: Jonathan Ikoné von OSC Lille soll in Dortmund auf der Liste stehen.

