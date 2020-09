BVB-Youngster Jude Bellingham kämpft schon um Stammplatz: "Weiß, was ich kann"

Für kolportierte 26,5 Millionen Euro ist Jude Bellingham in diesem Sommer vom englischen Zweitligisten Birmingham City zu Borussia Dortmund gewechselt – eine beachtliche Summe für einen 17-Jährigen. Doch der englische Youngster bemüht sich dieser Tage zu beweisen, dass er seine Ablöse wert ist. In der Saisonvorbereitung überzeugte er bisher auf ganzer Linie und kämpft im Team von Trainer Lucien Favre nun gar um einen Stammplatz.

Und das, obwohl auf seiner Position im zentralen Mittelfeld mit Axel Witsel, Emre Can, Julian Brandt, Thomas Delaney und Mahmoud Dahoud fünf gestandene Profis ebenfalls auf Spielzeit pochen. Doch Bellingham gibt sich selbstbewusst: "Es ist ein gesunder Konkurrenzkampf, das mag ich. Dass ich dabei von diesen Spielern lernen kann, wird mir helfen, selbst ein besserer Spieler zu werden. Ich weiß, was ich kann und versuche, meinen Weg ins Team zu finden" , sagte er der Sport Bild.

In der vergangenen Championship-Saison hat Bellingham sich schon auf Profi-Niveau bewiesen: In 41-Einsätzen für Birmingham erzielte er vier Tore und steuerte drei Vorlagen bei. Für seine Leistungen erhielt er jüngst zwei Auszeichnungen zum Nachwuchsspieler der Saison. Doch statt sich nach der zehrenden Spielzeit auszuruhen, versucht der 1,80-Meter-Junge beim BVB voll anzugreifen: "Es war mir wichtig, mich trotz der langen und anstrengenden Saison in der Championship vom ersten Tag an zu zeigen und zu beweisen, dass ich einen Platz verdient habe. Das hat bis jetzt ziemlich gut geklappt."