"Rose raus"-Rufe in Augsburg: BVB-Trainer sieht sich in "keiner angenehmen Situation"

Schnell weg. Der Tross von Borussia Dortmund um den gerade nicht genug liefernden Trainer Marco Rose hatte es nach dem 1:1 (1:0) beim abstiegsbedrohten FC Augsburg am Sonntagabend eilig. Das Flugzeug in die Heimat wartete am Ende einer frustrierenden Woche. "Über das Ergebnis sind wir enttäuscht", sagte Rose, der die zwei eingebüßten Punkte in der Bundesliga gar nicht mehr in Zusammenhang mit dem weiter enteilten FC Bayern München brachte.

