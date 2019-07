Bericht: Neuer Ausrüster-Deal mit Puma für Borussia Dortmund - 300 Millionen!

Borussia Dortmund winkt eine satte Ausrüster-Prämie! Der deutsche Vizemeister verlängert offenbar den Vertrag mit Ausrüster Puma. Dies berichtet SportBild. Der neue Vertrag soll demnach schon ab 2020 gelten, obwohl die Zusammenarbeit eigentlich ohnehin noch bis 2022 laufen würde. Dies spielt dem BVB allerdings in die Karten - denn: Ab 2020 sollen die Schwarz-Gelben jetzt ungefähr dreimal soviel einnehmen wie zuvor. Insgesamt soll der Zehn-Jahres-Vertrag über 300 Millionen Euro einbringen!

BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer bestätigt gegenüber SportBild: "Wir befinden uns mit Puma in guten und zielführenden Gesprächen, in denen wir uns zuletzt deutlich angenähert haben. Zahlen kommentieren wir nicht. Was ich aber sagen kann: Borussia Dortmund wird einen deutlich werthaltigeren Vertrag abschließen als bisher." Seit sieben Jahren ist Puma jetzt Ausrüster beim BVB, löste damals Kappa als Ausrüster ab.