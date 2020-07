BVB arbeitet an Rückkehr der Zuschauer: Fans werden "bewusst mit einbezogen"

Borussia Dortmund arbeitet an einer Rückkehr von Zuschauern in den Signal Iduna Park. Wie der BVB in einer Stellungnahme am Freitag schreibt, werden die Fans des Traditionsklubs "bewusst in die Entscheidungswege mit einbezogen". Derzeit fänden in regelmäßigen Abständen Sitzungen mit dem Fanrat und kleinere Runden mit Fanvertretern statt, in denen geplante Maßnahmen diskutiert und Ideen ausgetauscht werden. Der Klub betont jedoch, es bestehe kein Zweifel daran, dass ein Spiel "mit Teilzuschauern" lediglich als Schritt zur Normalität gesehen werden könne - wohl in dem Bewusstsein, dass Stimmung und Fankultur sich nur in einem ganz ausgelasteten Stadion wieder komplett entfalten können. Thilo Danielsmeyer, Leiter des Dortmunder Fanprojektes, hatte in dieser Woche geäußert, die Ultras würden nur teilweise geöffneten Stadion vermutlich fernbleiben.