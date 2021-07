Testspiel: BVB gegen den VfL Bochum live im TV und Online-Stream sehen

Sein erstes Testspiel hatte Rose mit dem BVB am vergangenen Dienstag beim Regionalligisten FC Gießen knapp mit 2:0 (2:0) gewonnen. Die EM-Fahrer beim Pokalsieger waren dabei noch nicht mit dabei, sind auch seither noch nicht wieder ins Training eingestiegen. Wieder mit dabei sein könnte am Samstag hingegen Stürmer Erling Haaland, der nach einem etwas längeren Urlaub wieder im Training ist. Torwart-Neuverpflichtung Gregor Kobel könnte sein Debüt im Dortmunder Kasten geben. Die Partie gegen Bochum ist das zweite von vier Testspielen in der Sommer-Vorbereitung. Im Trainingslager in der Schweiz (24. bis 31. Juli) geht es noch gegen Athletic Bilbao und den FC Bologna. In die Saison starten Rose und Co. am 7. August im DFB-Pokal bei Wehen Wiesbaden.