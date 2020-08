Testspiel-Doppelschlag: BVB verliert gegen Rotterdam – Talent Knauff glänzt bei Debüt gegen Duisburg

Viertes Testspiel, erste Niederlage – Borussia Dortmund musste den ersten Dämpfer in der Vorbereitung auf die neue Saison hinnehmen. Beim Vorbereitungs-Turnier in Duisburg unterlag das Team von Trainer Lucien Favre am Samstag dem niederländischen Erstligisten Feyenoord Rotterdam mit 1:3 (0:2). Nicolai Jörgensen (17. Minute/33.) und Eric Botteghin (24.) besiegelten die verdiente Niederlage der müden Dortmunder. Der Anschlusstreffer von Axel Witsel (52.) kam zu spät. Zudem verschoss Erling Haaland in der Schlussminute einen Foulelfmeter.