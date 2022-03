Bericht: BVB zeigt Transfer-Interesse an Ex-Bayern-Jugendspieler Maurice Krattenmacher

Wer ist der Unterhaching-Youngster? Krattenmacher ist 16 Jahre alt, 1,76 Meter groß. Im 2005er Jahrgang gehört er neben dem Rekord-Debütanten des FC Bayern, Paul Wanner, Tom Bischof von der TSG Hoffenheim und Sidney Raebiger von RB Leipzig zu den vielversprechendsten Talenten. In der B-Junioren-Bundesliga führt er die Torschützenliste in der Süd/Südwest-Staffel mit 21 Treffern in 17 Spielen an. Und am vergangenen Wochenende zeigte er auch in der deutschen U17-Nationalmannschaft sein Können: Beim 3:0-Sieg gegen Georgien erzielte er den Treffer zum Endstand.