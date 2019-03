Tabellenführung in Gefahr, Tottenham-Wunder verpasst - in Dortmund wird man sich liebend gern an das Hinspiel am 20. Oktober 2018 erinnern. Zum Einstand von VfB-Coach Markus Weinzierl gewann der BVB in Stuttgart mit 4:0. Ein ähnliches Ergebnis ist in der Partie Borussia Dortmund gegen VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) kaum zu erwarten. Zu abschlussschwach und nervös präsentieren sich die Dortmunder in den letzten Wochen, zu selbstbewusst kommen die Schwaben nach dem 5:1-Kantersieg im direkten Abstiegsduell gegen Hannover 96 vom vergangenen Sonntag in den Signal Iduna Park.