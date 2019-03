Was waren das für Perspektiven nach dem Hinspiel! Borussia Dortmund hatte am 3. November 2018 mit 1:0 in Wolfsburg gewonnen und im anschließenden Spitzenduell die Chance, sieben Punkte zwischen sich und den FC Bayern München zu bringen. In der Partie Borussia Dortmund gegen den VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr; live im SPORTBUZZER-Ticker) gilt für den inzwischen entthronten Spitzenreiter die Devise: Nur ein Sieg zählt! Denn nur mit einem Dreier bleiben die Dortmunder auf gleicher Höhe mit dem FC Bayern vor dem Showdown am kommenden Samstag in München.

Bilder vom Spiel der 1. Bundesliga zwischen dem VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund Dortmunds Jadon Sancho (links) entwischt Wolfsburgs William. ©

Anzeige

Die Vorzeichen stehen gut für den BVB. Seit sieben Duellen ist man gegen den VfL unbesiegt und dabei gab es sechs Siege und ein Remis. Mehr noch: In den letzten vier Spielen gegen Dortmund gab es für den VfL Wolfsburg kein einziges eigenes Tor. Für BVB-Kapitän Marco Reus (29) ist der VW-Klub eine Art Lieblingsgegner. Der Nationalspieler traf in elf Spielen gegen die Wolfsburger schon zehn Mal.

Dembèlè, Aubameyang, Merino & Co.: So schlagen sich ehemalige BVB-Profis im Ausland Klickt Euch durch! So schlagen sich Dembèlè, Aubameyang, Merino & Co. im Ausland. ©

,,Das Hinspiel war ein sehr enges", glaubt Wolfsburgs scheidender Coach Bruno Labbadia (53), ,,es ist unser Ziel, auch dieses Spiel ausgeglichen zu halten. Wir reisen mit viel Selbstvertrauen zum BVB." Das letzte Auswärtsspiel des VfL endete in einem Debakel: 0:6 beim FC Bayern... Bei den Gästen aus Wolfsburg sind gleich fünf Spieler von einer Gelbsperre bedroht, die sie dann im Heim-Derby gegen Hannover 96 absitzen müssten: Maximilian Arnold, Daniel Ginczek, Elvis Rexhbecaj, Jérome Roussillon und Wout Weghorst. Bei den Dortmundern würde Achraf Hakimi bei einer Gelben Karte das Topspiel in München verpassen. Das kann sich Lucien Favre (61) kaum erlauben. Der BVB-Coach, der in der Pressekonferenz zum Scherzen aufgelegt war (,,Es gab drei Tage lang keinen Fußball im Fernsehen"), muss auf Christian Pulisic (Muskelfaserriss) verzichten. Dafür ist Axel Witsel (30), unermüdlicher Antreiber der Borussia, nach seiner Muskelverletzung, die er während der Länderspielpause auskurierte, wieder fit.

,,Wolfsburg ist eine sehr athletische Mannschaft", weiß Lucien Favre, ,,sie haben in letzter Zeit häufiger die Systeme gewechselt und mal mit Raute 4-3-3- oder 4-4-2-flach gespielt." Das Pokalfinale 2015, das Wolfsburg gegen Borussia Dortmund in Berlin gewann, war übrigens das letzte Pflichtspiel für BVB-Coach Jürgen Klopp. Die Dortmunder zeigten am 26. Spieltag in Berlin, dass sie ungeachtet der verlorenen Tabellenführung die Könige der letzten Minuten bleiben. Zum 7. Mal gewannen sie bei der Hertha in dieser Saison in der Nachspielzeit - das ist Liga-Bestwert.

50 ehemalige BVB-Spieler und was aus ihnen wurde Einst für Borussia Dortmund im Einsatz: Was machen Dede, Andreas Möller, Márcio Amoroso und Stéphane Chapuisat heute? ©

LESENSWERT

Wie sehe ich das Spiel Borussia Dortmund gegen VfL Wolfsburg live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt Borussia Dortmund gegen VfL Wolfsburg am Samstag ab 15.30 Uhr live und exklusiv. Die Übertragung läuft auf Sky Bundesliga 1, Sky Bundesliga 2 und HD. Reporter in Dortmund. Kai Dittmann. In der Konferenz ist Roland Evers zu hören.

Wird die Partie Borussia Dortmund gegen VfL Wolfsburg live im Free-TV übertragen?

Nein, Sky hält die Exklusivrechte. Eine Zusammenfassung des Spiels Borussia Dortmund gegen VfL Wolfsburg ist am Samstag ab 18.30 Uhr in der ARD-Sportschau sowie ab 23 Uhr im „Aktuellen Sport-Studio“ des ZDF zu sehen.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man bei iTunes und im Google Play Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Bundesligaspiel Borussia Dortmund gegen VfL Wolfsburg bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Samstag einen Liveticker zum Spiel Borussia Dortmund gegen VfL Wolfsburg an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 15.15 Uhr.

ANZEIGE: 4-teiliges Trainingsset zum halben Preis! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.