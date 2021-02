Als Dank für Einsatz in der Corona-Pandemie: BVB-Boss Watzke will medizinisches Personal einladen

Derzeit wird in Deutschland diskutiert, ob die Corona-Auflagen für geimpfte Menschen gelockert werden sollen. Der Deutsche Ethikrat hatte dies am Donnerstag noch abgelehnt. "Das ist eine Frage, die auf politischer Ebene, über Parteigrenzen hinweg und unter Einbezug des Ethikrates beantwortet werden muss", sagte Watzke. "Was die Menschen angeht, die geimpft und mit hoher Wahrscheinlichkeit für einen gewissen Zeitraum immun sind, musst du auf Sicht de jure eine gute Begründung finden, um diese Grundrechte weiter einzuschränken. Das nimmt ja auch die Politik so wahr."