Borussia Dortmund gegen Zenit St. Petersburg live im TV und Online-Stream sehen

Gegner Zenit St. Petersburg hat unmittelbar vor der Partie gegen den BVB den Sprung an die Tabellenspitze der russischen Premier Liga verpasst und beim 1:2 gegen Rubin Kasan die zweite Ligapleite der neuen Spielzeit kassiert. Nach der Niederlage gegen den FC Brügge (1:2) im ersten Gruppenspiel der Champions League gingen die Russen damit bereits zum zweiten Mal in Serie in einem Pflichtspiel als Verlierer vom Platz. Die kleine Schwächephase kommt für die Schützlinge von Trainer Sergei Bogdanowitsch Semak angesichts der hohen Pflichtspieldichte in den kommenden Wochen zur Unzeit. Gegen den BVB soll daher eine Reaktion folgen.