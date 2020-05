Bericht: Borussia Dortmund mit Interesse an Celtic-Star Kristoffer Ajer - Konkurrenz aus England

Borussia Dortmund schaut sich auf der der Suche nach einem neuen Innenverteidiger offenbar auch in Schottland um. Kristoffer Ajer von Celtic Glasgow soll das Interesse der BVB-Verantwortlichen geweckt haben. Wie das Online-Portal 90min schreibt, soll aber nicht nur der Top-Klub aus der Bundesliga am 22-Jährigen dran sein.

In der Pole-Position soll sich der BVB laut 90min aber nicht befinden. Angeblich darf sich Leicester City die meisten Hoffnungen auf eine Verpflichtung machen. Der Vorteil der Foxes: Chefcoach Brendan Rodgers förderte Ajer bereits in Glasgow intensiv und mache ihn dort zum Innenverteidiger. Der Landsmann von BVB-Talent Erling Haaland spielt bereits seit 2016 für Celtic und wurde zwischenzeitlich für vier Monate an den FC Kilmarnock verliehen. In dieser Spielzeit ist der 22-Jährige in der Startelf gesetzt.