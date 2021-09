Innenbandüberdehnung im Knie: Borussia Dortmund muss vorerst auf Mahmoud Dahoud verzichten

Borussia Dortmund muss vorerst auf Mahmoud Dahoud verzichten. Wie der Bundesligist am Mittwoch mitteilte, hat sich der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler im Champions-League-Spiel gegen Sporting Lissabon (1:0) am Vortag eine "Innenbandüberdehnung im linken Knie" zugezogen. Er war bereits nach zwei Spielminuten der Partie vom Feld gehumpelt und nach acht Minuten durch Julian Brandt ersetzt worden.

Für das Bundesliga-Spiel des Revierklubs gegen den FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr) war Dahoud aber ohnehin kein Thema, weil er in der vergangenen Partie bei Borussia Mönchengladbach (0:1) eine Gelb-Rote Karte gesehen hatte und deshalb gesperrt ist. Über die Dauer der Verletzung machte der BVB keine Angaben. Für die Länderspiele des DFB-Teams dürfte der Mittelfeldspieler kein Thema sein.

Dahoud gehört unter Marco Rose in dieser Saison zum absoluten Stammpersonal. Der in Syrien geborene begnadete Techniker stand in alles sechs Partien auf dem Feld und legte bisher einen Treffer auf. Vor gut einem Jahr gab der zweifache Nationalspieler sein Debüt beim DFB-Team gegen die Türkei (3:3).