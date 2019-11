Borussia Dortmund macht neuen Deal mit Ausrüster Puma perfekt - So viel Geld kassiert der BVB

Gerüchte über Verlängerung mit Puma bereits im Juli

Bereits im Juli wurde über eine Vertragsverlängerung des BVB mit Puma berichtet. "Wir befinden uns mit Puma in guten und zielführenden Gesprächen, in denen wir uns zuletzt deutlich angenähert haben", sagte BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer der Sport Bild vor einigen Monaten. "Borussia Dortmund wird einen deutlich werthaltigeren Vertrag abschließen als bisher." Jetzt ist klar: Es ist eine Verdreifachung der bisherigen Gage!

Der neue Vertrag läuft ab dem 1. Juli 2020 - bekanntgeben will der BVB den Mega-Deal laut Ruhr Nachrichten spätestens am kommenden Montag bei der Aktionärsversammlung der Borussia Dortmund GmbH und Co. KGaA in der Westfalenhalle. Puma und der Revierklub arbeiten bereits seit der Saison 2012/2013 zusammen. Das Unternehmen aus Herzogenaurach ist seit fünf Jahren Anteilseigner des Bundesligisten und hält fünf Prozent der Aktien. Puma stattet neben dem BVB in der Bundesliga ach Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach aus.