Bericht: Borussia Dortmund an Denis Zakaria interessiert – Gladbach-Profi ab Sommer vertragslos

Schnappt der im Sommer von Borussia Mönchengladbach zu Borussia Dortmund gewechselte Trainer Marco Rose doch einen Gladbach-Profi? Bei seinem Abschied betonte er, dass er keinen Spieler mitnehmen wolle. Mit Blick auf die kommende Saison könnte es aber offenbar einen Transfer zwischen den beiden Klubs geben. Nach Informationen der Sport Bild hat der BVB großes Interesse an Gladbachs Mittelfeldmann Denis Zakaria. Am vergangenen Wochenende erzielte der 24-Jährige noch den Siegtreffer gegen den BVB. In der kommenden Saison könnte er bereits für Schwarz-Gelb jubeln.

