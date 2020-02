Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt live im TV und im Online-Stream sehen

Das schönste Geschenk zum 50. Geburtstag kann sich Adi Hütter mit Eintracht Frankfurt nachträglich selbst machen. Drei Tage nach seinem Ehrentag tritt der Österreicher mit seinem Team am Freitag (20.30 Uhr/Hier im SPORTBUZZER-Liveticker verfolgen!) bei Spitzenklub Borussia Dortmund an. Nach dem Jahresstart mit fünf Pflichtspielen ohne Niederlage soll die Serie möglichst auch gegen den BVB halten. "Wir kommen aus ihrer Sicht auch nicht gerade perfekt. Wir sind 2020 ungeschlagen", sagte Hütter, der sich am Donnerstag über seine «erste Pressekonferenz mit 50» amüsierte.