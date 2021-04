Ex-BVB-Manager Michael Meier appelliert an Dortmund: "Würde einen Spieler wie Haaland nicht abgeben"

Die Saison neigt sich langsam dem Ende zu und die Transfer-Gerüchte nehmen mit Blick auf den Sommer Fahrt auf. In den vergangenen Tage rückte vor allem ein Star in den Fokus der Gerüchteküche: Stürmer Erling Haaland von Borussia Dortmund. Eine Europa-Tournee von Vater Alf-Inge Haaland und Berater Mino Raiola sorgt für Wirbel. Die beiden sollen sich mit Top-Klubs in Spanien und England getroffen haben, um über einen Wechsel womöglich schon im Sommer zu diskutieren. Doch nach Meinung eines ehemaligen BVB-Verantwortlichen täte der Bundesliga-Klub gut daran, den 20 Jahre alten Norweger nicht ziehen zu lassen. Anzeige

"Ich würde so einen Spieler nicht abgeben wollen", sagte der ehemalige Dortmunder Manager Michael Meier bei Spox und Goal und erklärte: "Er hat in der laufenden Saison erneut bewiesen, wie bedeutend er für den Verein ist. Das ist einer, in den man sich verlieben kann. Um es in den Worten von Jens Lehmann zu sagen: So einen habe ich noch nie gesehen."

Meier: "Vereine wie Real oder Barcelona haben Bedarf an solchen Spielern"