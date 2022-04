Unklare Zukunft und Ladehemmungen: Wie die Krise von Erling Haaland den BVB  belastet

Borussia Dortmund steckt im Stimmungstief - und Erling Haaland ist mittendrin und das Gesicht der BVB-Krise. Nach seiner Verletzung am Sprunggelenk läuft es für den norwegischen Superstar noch nicht wie gewohnt. Seine Statistik von 23 Treffern in der laufenden Saison ist seit dem 22. Januar eingefroren. In den vier Bundesliga-Spielen nach seiner Rückkehr kam Haaland auf kein Tor - besonders beim 1:1 gegen den 1. FC Köln und bei der 1:4-Niederlage gegen RB Leipzig war nichts mehr zu sehen vom so hoch gelobten Super-Torjäger, den offenbar fast alle europäischen Top-Klubs im kommenden Sommer verpflichten wollen. "In dieser Saison war ich viel verletzt - zu viel", klagte Haaland vor wenigen Wochen. Anzeige

Der von Real Madrid, Manchester City und Co. umworbene Norweger fehlte dem Bundesliga-Zweiten in dieser Spielzeit bereits bei 16 Pflichtspielen. Die Gerüchte über seine Zukunft werden nicht leiser. Woche für Woche gibt´s neue Informationen - besonders aus Spanien und England. Zuletzt hieß es, dass ManCity das Rennen um den 21 Jahre alten Angreifer anführe. Der Weg nach Madrid dürfte hingegen von einigen Baustellen gekennzeichnet sein. Zum einen performt Karim Benzema bei den Königlichen so gut wie nie zuvor, zum anderen soll Kylian Mbappé weiterhin das Wunschziel Nummer eins sein. Haaland kann den BVB in diesem Sommer dank einer Ausstiegsklausel für 75 Millionen Euro verlassen. Das Gesamtpaket inklusive Fünf-Jahres-Gehalt, Berater-Honorar und Co. soll aber bei über 200 Millionen Euro liegen.

Abgeschreckt auf diese Zahlen reagierte zuletzt auch Liverpool-Trainer Jürgen Klopp. Angesprochen auf eine mögliche Verpflichtung von Haaland sagte er der Sport Bild: "Wir gehen da nicht mit ran. Die Zahlen, die da im Raum stehen, sind verrückt – mit denen haben wir nichts zu tun. Keine Chance! Das will ich auch ehrlich gesagt gar nicht. Das macht keinen Spaß." Doch wer ist noch bereit, diese hohen Summen für den BVB-Star zu zahlen? Aktuell laufen wohl viele Gespräche. Eine Entscheidung soll noch nicht gefallen sein. "Ich weiß es immer noch nicht, was er macht. Wir sind sehr entspannt in diesem Fall", sagte BVB-Coach Marco Rose vor wenigen Wochen.

Letzter Haaland-Treffer im Januar

Nicht nur die Klub-Führung, sondern auch die Fans sehnen eine Entscheidung herbei. Denn das Dauerthema um die Zukunft und die aktuelle Tor-Krise scheinen auch den Norweger zu beschäftigen. Er kennt dieses Gefühl nicht, im Laufe einer Saison über zehn Wochen lang auf einen Treffer zu warten - der letzte gelang ihm beim 3:2-Sieg in Hoffenheim am 22. Januar. Danach fehlte Haaland verletzt, dann kamen die vier Spiele in der Bundesliga ohne Tor. Das alles geht nicht spurlos an einem 21-Jährigen vorbei. Und jetzt gibt´s das Duell mit dem VfB Stuttgart, gegen den der 21-Jährige in drei möglichen Spielen nur einmal zum Einsatz kam und beim 3:2-Sieg nicht traf.