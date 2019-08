Borussia Dortmund gegen den FC Augsburg live im TV und im Online-Stream sehen

Trainer Lucien Favre hat Verständnis für die forsche Titel-Ansage seines Vereins Borussia Dortmund vor der am Freitag startenden Saison in der Fußball-Bundesliga. Er selbst will sich aber weiter öffentlich zurückhalten. "Ich verstehe, dass wir das sagen. Wir haben eine sehr gute letzte Saison gespielt und müssen ehrgeizig sein. Aber meine Philosophie bleibt weiter Spiel für Spiel", sagte der Schweizer zwei Tage vor dem ersten Saisonspiel des Vize-Meisters gegen den FC Augsburg (Samstag, 15.30 Uhr). Die Dortmunder haben klar den Titel als Ziel ausgegeben.