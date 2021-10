Unter der Woche konnte Borussia Dortmund die bittere Rückkehr ihres Trainers nach Gladbach und die damit verbundenen Niederlage fast schon vergessen machen. Durch den Premieren-Treffer von Donyell Malen gewann der BVB am Dienstag sein zweites Champions-League-Spiel gegen Sporting Lissabon. Im Vergleich zur Bundesliga haben die Dortmunder in der Königsklasse die volle Punktausbeute. Marco Reus fehlte am vergangenen Wochenende noch verletzungsbedingt, konnte seine Mannschaft gegen Lissabon aber wieder als Kapitän aufs Feld führen. Im Gegensatz dazu reichte es bei Top-Stürmer Erling Haaland noch nicht. Er wird auch am Samstag gegen den FC Augsburg (15.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) fehlen.

Anzeige