Borussia Dortmund gegen den FC Augsburg live im TV und Online-Stream sehen

Ein Punkt aus den letzten drei Bundesliga-Spielen, der Absturz auf Rang sieben des Tableaus. Auch nach der Entlassung von Trainer Lucien Favre konnte Borussia Dortmund unter dessen Nachfolger Edin Terzic nicht nachhaltig in die Erfolgsspur zurückkehren. Stattdessen steht der BVB durch drei sieglose Partien am Stück am Samstag unter Zugzwang. Dann empfangen die Westfalen im heimischen Signal-Iduna-Park den FC Augsburg, gegen den es bereits am zweiten Spieltag (0:2) die erste Pleite der neuen Saison setzte (15.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker). Ein Sieg muss her, um die Konkurrenz um die Champions-League-Plätze nicht aus den Augen zu verlieren.

