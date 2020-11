BVB gegen FC Bayern live im TV und Online-Stream sehen

Der FC Bayern bestreitet am Samstag (18.30 Uhr) den deutschen Clasico gegen Borussia Dortmund. Erstmals seit elf Jahren gehen die beiden Dauerrivalen punktgleich in ein direktes Bundesliga-Duell. Bayern-Trainer Hansi Flick setzt im Topspiel auf die Gewinnermentalität seiner Mannschaft in wichtigen Partien. "Der Siegeswille ist einfach top", sagte Flick am Freitag. Die Münchner wollen ihre Spitzenposition unbedingt verteidigen und als Tabellenerster in die Länderspielpause gehen.

