Nach Beleidigungen gegen Moukoko: FC Schalke hat Video- und Audio-Material ausgewertet

Was war geschehen? Das 15 Jahre alte Top-Talent von Borussia Dortmund wurde beim 3:2-Derbysieg gegen den FC Schalke massiv und auf übelste Art von Zuschauern beleidigt. Die verbalen Entgleisungen von den Tribünen waren im Livestream des Spiels, den der DFB auf Youtube anbot, deutlich zu hören. Vor allem nach dem dritten Treffer Moukokos gegen die Königsblauen wurden einige Zuschauer ausfällig. Der Teenager musste sich anhören, er solle "sich verpissen" oder "ins Grab legen" . Ein Zuschauer drohte ihm sogar Gewalt an: "Ich brech' dir die Knochen." Auch rassistische Äußerungen sollen gefallen sein.

S04-Sportvorstand Jochen Schneider erläuterte am Rande des Bundesliga-Spiels von S04 gegen Union Berlin (1:1) auch, wie genau die Konsequenzen aussehen können, die S04 nach dem Vorfall ankündigte: "Es waren nicht so viele Zuschauer im Parkstadion, genau 300. Wir werden nach Möglichkeit in Zusammenarbeit mit der Fanbetreuung versuchen, diejenigen zu ermitteln, die sich entsprechend geäußert haben." Der Sportchef hatte zuvor Kontakt mit BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke aufgenommen und sich "in aller Form beim Spieler und beim Verein entschuldigt".