Der BVB hinkt in das Saisonfinale! Mit zahlreichen verletzten Stars geht man in die Partie Borussia Dortmund gegen Fortuna Düsseldorf am Samstag (15.30 Uhr; live im SPORTBUZZER-Ticker). Dass neben den gesperrten Marco Reus und Marius Wolf auch Abdou Diallo und Torhüter Roman Bürki fehlen, macht die Situation der Dortmunder im Titelrennen bei vier Zählern Rückstand und notwendiger Schützenhilfe von RB Leipzig gegen FC Bayern München nicht besser. Verlieren die Borussen gegen Düsseldorf zum zweiten Mal in Folge nach dem Derby gegen Schalke 04 (2:4) und schlagen die Leipziger dennoch die Bayern, wären die Münchner Meister und für den BVB geriete sogar Platz zwei noch in Gefahr. Dann wäre RBL mit nur zwei Punkten Rückstand vor dem letzten Spieltag und bei Dortmunds schwerem Gang nach Gladbach auf Schlagdistanz.

Beim 2:2 bei Werder Bremen zeigte sich die größte Schwäche des BVB in dieser Saison. Die westfälische Borussia kassiert einfach zu viele Gegentore. 42 Gegentreffer bedeuten einen Höchstwert unter den Top vier der Bundesliga. Coach Lucien Favre (61) spielte mit 16 verschiedenen Viererketten in der Defensive. Das führte dazu, dass die Meisterchancen der Borussia spätestens ab der Rückrunde immer weiter sanken. Im Prinzip begann das Dilemma für den Tabellenführer aber schon am 18. Dezember 2018, mit dem 1:2 bei Fortuna Düsseldorf. Die erste Saisonniederlage für die Favre-Elf in der Bundesliga ließ den FC Bayern, der gegen Leipzig mit 1:0 gewann, plötzlich auf sechs Punkte heranrücken. Nach der Pause konnte Dortmund beim 1:1 in Frankfurt die einzige Bayern-Pleite der Rückrunde – 1:3 in Leverkusen – nicht nutzen, um sich entscheidend abzusetzen. „Das ist in der Rückrunde zu unseren Ungunsten gelaufen“, sieht BVB-Manager Michael Zorc (56) klar, „am Ende sieht man das auch an der Punktausbeute.“

Beim 2:4 gegen Schalke am 31. Spieltag hielt im Signal-Iduna-Park eine sensationelle Heimserie. In allen 16 Saisonspielen zu Hause trafen die Dortmunder mindestens doppelt. Sollten Mario Götze und Co. auch gegen die Fortuna zwei oder mehr Tore erzielen, wäre das ein Novum in der Bundesliga-Geschichte. Noch nie erzielte eine Mannschaft in der Historie der deutschen Fußball-Eliteliga stets zwei oder mehr Tore in 17 Heimspielen.

Fortuna Düsseldorf ist auswärts bei Borussia Dortmund seit sieben Duellen ohne Sieg. Die Rheinländer haben den Klassenverbleib schon längst in der Tasche. „Die Atmosphäre in Dortmund ist etwas Besonderes“, sagt Fortuna-Coach Friedhelm Funkel (65), „die Jungs sollen das genießen und die Energie mitnehmen. Wir versuchen, Zehnter zu bleiben.“

Wie sehe ich das Spiel Borussia Dortmund gegen Fortuna Düsseldorf live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt Borussia Dortmund gegen Fortuna Düsseldorf am Samstag ab 15.30 Uhr live und exklusiv. Die Übertragung läuft auf Sky Bundesliga 1 (Konferenz), Sky Bundesliga 3 (Einzelspiel) und HD. Kommentator ist Kai Dittmann, in der Konferenzschaltung berichtet Martin Groß.

Wird die Partie Borussia Dortmund gegen Fortuna Düsseldorf live im Free-TV übertragen?

Nein, Sky hält die Exklusivrechte. Eine Zusammenfassung des Spiels Borussia Dortmund gegen Fortuna Düsseldorf gibt es ab 18.30 Uhr in der ARD-„Sportschau“ und ab 23.30 Uhr im Free-TV im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man bei iTunes und im Google Play Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel Borussia Dortmund gegen Fortuna Düsseldorf bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Samstag einen Liveticker zum Spiel Borussia Dortmund gegen Fortuna Düsseldorf an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 15.15 Uhr.

