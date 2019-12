BVB gegen Fortuna Düsseldorf live im TV und Online-Stream sehen

Die Trainerposition von Lucien Favre ist durch den Erfolg in Berlin ( 2:1 ) zunächst einmal gefestigt worden. Um nachhaltig etwas Ruhe im Umfeld von Borussia Dortmund einkehren zu lassen, müssen die Westfalen am Samstag (15.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker ) gegen Fortuna Düsseldorf nachlegen und die durchwachsenen Ergebnisse der Vorwochen vergessen machen.

Nicht zuletzt die derbe Pleite gegen Dauerrivale Bayern ( 0:4 ) offenbarte erhebliche Defizite in der Dortmunder Hintermannschaft. Auch beim anschließenden Remis gegen Paderborn ( 3:3 ) sowie der Champions-League-Niederlage gegen Barcelona ( 1:3 ) kassierte der BVB drei Gegentreffer. Zu dem Dreier in der Hauptstadt gab es nach den letzten Misserfolgen folglich keine Alternative. Obwohl der Angriff der Borussia hingegen mit 28 Treffern glänzt und den ligaweit drittbesten Wert stellt, macht eine Personalie doch weiter Probleme.

Leistungsträger Jadon Sancho war in den Vorwochen mit Disziplinlosigkeiten und Wechselgerüchten bezüglich eines Wintertransfers aufgefallen. Dennoch will Favre den schnellen Flügelspieler, der in 11 Bundesliga-Partien bereits an 12 Toren direkt beteiligt war, halten und lobte Sancho nach dem Berlin-Spiel: "Er ist ein sehr gefährlicher Spieler und ein guter Junge." Dies kann er gegen Düsseldorf unter Beweis stellen, wenn Dortmund auch im zehnten Heimspiel in Serie gegen die Fortuna einen Punktgewinn anpeilt. Die Gäste kommen der Abstiegszone indes nach drei sieglosen Liga-Partien gefährlich nah und benötigen bei nur einem Zähler Vorsprung auf Platz 16 dringend Zählbares.