Bericht: Borussia Dortmund an Frankreich-Talent Ekitike interessiert – Möglicher Haaland-Nachfolger?

Ekitike stand bereits in der vergangenen Winter-Transferperiode kurz vor einem Wechsel in die Premier League. Wie übereinstimmende Medien berichtet hatten, war Newcastle bereit, eine Ablösesumme in Höhe von bis zu 30 Millionen Euro zu zahlen. Der Transfer habe sich aber zerschlagen, da der Spieler bis zum Sommer in der Ligue 1 spielen wolle. In der französischen Top-Liga erzielte der 19-Jährige bereits neun Tore in 20 Spielen. Die Ablösesumme für einen Transfer mit Blick auf die kommende Saison liegt offenbar bei etwa 20 Millionen Euro.