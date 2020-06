Borussia Dortmund gegen FSV Mainz 05 live im TV und Online-Stream sehen

Nachdem die Meisterschaft in der Bundesliga wohl zum zweiten Mal in Folge futsch ist, will Lucien Favre mit Borussia Dortmund schnellstmöglich Tabellenplatz zwei hinter dem FC Bayern sichern. Am Mittwoch hat der BVB im drittletzten Bundesliga-Spiel der Saison den 1. FSV Mainz 05 zu Gast. "Auch gegen Mainz wird es ein schweres Spiel, sie kämpfen wie Düsseldorf noch gegen den Abstieg . Vorne haben sie viel Power und vor allem werden sie alles geben. Aber das werden wir auch", sagte BVB-Coach Favre vor der Partie. "Wir wollen immer nach vorne spielen. 82 Tore bis jetzt sind schon eine Marke! Jetzt haben wir noch drei Spiele und auch da wollen wir Tore schießen", gab Favre die Marschroute für Mittwoch vor.

Die Abstiegskampf-Rechnung von Achim Beierlorzer klingt simpel. "Realität ist, dass wir drei Punkte vorneweg sind, das bessere Torverhältnis haben und wir drei Spiele zur Verfügung haben, die nötigen Punkte zu holen", erklärte der Trainer vom FSV Mainz 05 vor dem Spiel gegen Borussia Dortmund. Ob die Rechnung aufgeht? "Wir sind auf Platz 15, haben es in der eigenen Hand." Dem Tabellenzweiten BVB Punkte abzunehmen, erscheint extrem schwierig. So dürfte das Duell mit Bremen am Samstag wohl zum wahren Endspiel um den Klassenverbleib werden. So weit will Sportvorstand Rouven Schröder noch nicht denken. Beim Gastspiel in Dortmund "setzt keiner auf uns, aber das ist das nächste Spiel, wo wir punkten können. Warum sollen wir über ein Spiel vom Samstag sprechen? Dortmund, keine Frage, super Mannschaft, aber das ist das Wichtigste".