Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund live im TV und Online-Stream sehen

Wenn am Freitagabend im Borussia-Park das Flutlicht angeht, läutet die Borussia aus Mönchengladbach zusammen mit dem BVB die Rückrunde der Bundesliga ein. Um 20:30 Uhr ertönt der Anpfiff ( hier im SPORT BUZZER-Liveticker ). Während die Fohlen nach den vergangenen Spieltagen wieder zurück in die Spur gefunden haben, ist die Stimmung bei Borussia Dortmund stark

BVB-Trainer Edin Terzic hatte sich schon am Dienstagabend von Sky-Experte Dietmar Hamann anhören müssen, wie "disziplinlos, herzlos und charakterlos" der BVB aufgetreten sei. Und Terzic widersprach nicht. Mit der Körpersprache in der ersten Halbzeit sei er "gar nicht einverstanden", sagte der 38-Jährige nach der Niederlage in Leverkusen, durch die sich der BVB vorerst aus dem Meisterrennen verabschiedete. Gegen Borussia Mönchengladbach gilt es nun, wieder in die Spur zurückzufinden, um den Anschluss an die oberen Tabellenplätze nicht gänzlich zu verlieren.