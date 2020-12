Borussia Dortmund gegen Lazio Rom live im TV und Online-Stream sehen

Wenige Tage nach der peinlichen Pleite gegen den 1. FC Köln in der Bundesliga kann Borussia Dortmund in der Champions League den Einzug ins Achtelfinale perfekt machen. Der BVB hat bereits neun Punkte gesammelt, führt damit die Tabelle in der Gruppe F an. Der kommende Gegner, gleichzeitig direkter Verfolger, ist Lazio Rom mit aktuell acht Punkten. Das Hinspiel entschieden die Italiener mit 3:1 für sich. Die einzige Königsklassen-Pleite der Dortmunder in dieser Saison. Dabei soll es auch bleiben: "Wir wollen weiterkommen und uns für die nächste Runde qualifizieren", sagte Trainer Lucien Favre am Dienstagmorgen auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen die Römer. "Wir sind momentan Erster und wollen das bleiben."

