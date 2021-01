Borussia Dortmund gegen Mainz 05 live im TV und Online-Stream sehen

Borussia Dortmund möchte seine zuletzt erfolgreiche Mini-Serie fortsetzen und gegen den FSV Mainz 05 den nächsten Dreier einfahren. Die Rheinländer hingegen stehen unter Zugzwang. Den letzten Tabellenplatz will das Team von Neu-Trainer Bo Svensson schnellstmöglich wieder loswerden. In der laufenden Hinrunde haben die 05er erst eines von sieben Auswärtsspielen gewonnen und sind am vergangenen Wochenende sogar hinter den FC Schalke zurückgefallen, nachdem Matthew Hoppe den BVB-Rivalen aus dem Keller geschossen hat. Anzeige

An Borussia Dortmund müsste der Verein allerdings noch gute Erinnerungen haben. In der Vorsaison siegte Mainz am 32. Spieltag auswärts mit 2:0 und legte damit die Grundlage für den Last-Minute-Klassenerhalt. Wie schon im Vorjahr, ist das Svensson-Team auch dieses Mal beim BVB der klare Außenseiter. Die Mannschaft von Favre-Nachfolger Edin Terzic gewann die vergangenen zwei Bundesliga-Spiele gegen den VfL Wolfsburg (2:0) und auch beim direkten Konkurrenten RB Leipzig (3:1).

Wie sehe ich das Spiel Borussia Dortmund gegen Mainz 05 live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel des BVB gegen Mainz 05 am Samstag live. Auf Sky Sport Bundesliga 1 HD läuft die Konferenz mit den übrigen Bundesliga-Partien - Sky Sport Bundesliga 2 HD überträgt das Einzelspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FSV. Die TV-Übertragung beginnt um 14.30 Uhr. Zum Anpfiff der Partie um 15.30 Uhr übernimmt in der Einzelspiel-Option Kommentator Kai Dittmann. In der Konferenz kommentiert Florian Schmidt-Sommerfeld.

Kann ich Borussia Dortmund gegen Mainz 05 im Livestream verfolgen?

Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel Borussia Dortmund gegen Mainz 05 über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel zwischen dem BVB und Mainz 05 bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel Borussia Dortmund gegen Mainz im Liveticker?