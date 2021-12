Bericht: Borussia Dortmund mit Interesse an Herthas Niklas Stark und Freiburgs Nico Schlotterbeck

Stark wäre im kommenden Sommer ablösefrei zu haben. Der Vertrag des zweifachen deutschen Nationalspielers läuft am 30. Juni 2022 aus. Medienberichten zufolge stocken die Gespräche zwischen dem 26-Jährigen und dem Hauptstadt-Klub. Laut Sport Bild "beschäftigt" sich der BVB mit einer Verpflichtung des Verteidigers. Andere Medien berichten von einem angeblichen Interesse aus England - demnach soll Champions-League-Kandidat West Ham United an Stark interessiert sein.

Neben dem Hertha-Verteidiger schaut Borussia Dortmund wohl auch bei Schlotterbeck ganz genau hin. Der deutsche Nationalspieler ist absolute Stammkraft beim SC Freiburg und spielt mit den Breisgauern eine starke Saison. Der 22-Jährige wartet zwar noch auf sein DFB-Debüt, wurde aber von Bundestrainer Hansi Flick immer für das Aufgebot nominiert. "Wenn ich meine Leistung bringe, klopfen noch größere Vereine an. Ich bin kein Typ, der unbedingt in England oder Spanien spielen will. Ich wollte immer in der Bundesliga spielen, und das am liebsten beim besten Verein", sagte der Abwehrspieler zuletzt dem Kicker. Laut Sport Bild habe sich Schlotterbeck in den BVB-Fokus gespielt. Auch andere Top-Klubs zeigen offenbar Interesse. Der Vertrag des 22-Jährigen läuft noch bis Sommer 2023.