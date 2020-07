Borussia Dortmund II und VfL Wolfsburg II testen beim SC Hemmingen-Westerfeld

Hoher Besuch an der Hohen Bünte: Zwei Bundesliga-Reserven werden sich am 22. August auf der Anlage des SC Hemmingen-Westerfeld gegenüberstehen. Borussia Dortmund II trifft an jenem Samstag um 13 Uhr auf den VfL Wolfsburg II. „Dass wir dieses Testspiel ausrichten, ist für den ganzen Verein eine Riesensache“, sagt Spartenleiter Sven Othersen.

Manch einer wird sich fragen, weshalb sich die U23-Teams des BVB und der Wölfe ausgerechnet in Hemmingen duellieren. „Wir haben Kontakte zur Dortmunder Reserve. Sie wollten gerne gegen die VfL-Zweite testen, aber dafür nicht ganz bis nach Wolfsburg fahren. Da haben sie uns gefragt, ob wir Interesse hätten, die Partie auszurichten“, sagt der SCH-Manager. Die neu installierte Beregnungsanlage sei ein gutes Argument pro Hemmingen gewesen. Die Wolfsburger entsendeten Anfang der Woche einen Mitarbeiter, der sich den Platz im Süden Hannovers angucken und prüfen sollte. „Und der Mann war begeistert“, sagt Othersen nicht ohne Stolz.