Der BVB im Check: Wer kommt? Wer geht? Wo liegen die größten Baustellen?

Nach einer großen Transferoffensive war der Meistertitel vor der vergangenen Bundesliga -Saison das erklärte Ziel von Borussia Dortmund. Am Ende stand jedoch "nur" die Vizemeisterschaft - mit 13 Punkten Rückstand auf den FC Bayern. BVB-Trainer Lucien Favre wurde dies unter anderem von Lothar Matthäus zur Last gelegt - der Rekordnationalspieler attackierte den Schweizer mehrfach scharf. Der Verein reagierte und stärkte dem Favre, der noch bis 2021 unter Vertrag steht, den Rücken.

Zudem verkündete BVB-Boss Hans-Joachim Watzke, in der neuen Spielzeit werde man auf die Veröffentlichung großer Zielsetzungen wie dem Gewinn der Meisterschaft verzichten. Nach der turbulenten Saison 2019/20 will man im Verein in Ruhe arbeiten. "Dieses Spielchen spielen wir nicht mehr mit. Das wird es von uns nicht mehr geben. Wir werden offiziell kein Ziel mehr ausgeben - und das geschieht nicht, weil wir keines haben." Um ehrgeizige Ziele zu erreichen, braucht es das entsprechende Team. Der SPORT BUZZER macht den Kadercheck bei der Borussia.

Wer kommt?

Für den im Winter ausgeliehenen Mittelfeldabräumer Can zogen die Schwarz-Gelben wie erwartet die mit Juventus Turin vereinbarte Kaufoption über 25 Millionen Euro, Außenverteidiger Meunier soll die Nachfolge von Achraf Hakimi antreten, der Dortmund nach zwei Jahren verlassen hat. Beide Sommer-Verpflichtungen haben Verträge bis 2024 erhalten und werden (im Fall von Can weiterhin) Stützen des BVB sein. Der am Montag offiziell präsentierte Bellingham wird wohl zunächst langsam an die Mannschaft heran geführt.

Von ihren Leihen kehren Sergio Gómez (SD Huesca), Dzenis Burnic (Dynamo Dresden), Marius Wolf (Hertha BSC) und Felix Passlack (Fortuna Sittard) zurück zum BVB. Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler Gómez (Vertrag bis 2021) könnte verlängern und erneut verliehen werden. Die Alternative wäre ein endgültiger Abgang. Alle anderen Leihspieler können den Verein bei entsprechenden Angeboten wohl verlassen.