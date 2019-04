Bundesliga im Liveticker: Borussia Dortmund erwartet Mainz 05

Nach ersten Tagen voller Frust und Zweifel sind die Erinnerungen der BVB-Profis an das deprimierende 0:5 am vergangenen Wochenende beim FC Bayern langsam verblasst. "Ich habe nicht das Gefühl, dass das 0:5 einen Einfluss auf die nächsten Spiele haben wird. Wir haben das aufgearbeitet", sagte Torhüter Roman Bürki. Der Schweizer hofft, dass der Borussia am Samstag (18.30 Uhr/ So könnt ihr das Spiel live sehen!) im Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 eine passende sportliche Antwort auf das Trauma von München gelingt.