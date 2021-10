Mit Erling Haaland, der nach einer mehrwöchigen Verletzungspause zurückkehrt, hat der BVB sein Gesicht zurück. Ohne den Norweger hatte man in den vergangen drei Pflichtspielen Mühe und arbeitete sich zu zwei knappen Siegen in der Champions League gegen Sporting Lissabon und in der Bundesliga gegen den FC Augsburg. Im Borussen-Duell gegen Mönchengladbach verlor man ohne wirkliche Power in der Offensive. Mit 15 Punkten und Platz drei in der Bundesliga-Tabelle hält die Mannschaft von Trainer Marco Rose den Abstand zu Liga-Primus Bayern München (16 Punkte) mit einem Punkt gering. Lediglich in der Defensive muss der BVB stabiler werden, wenn man dem Rekordmeister im Saisonverlauf Paroli bieten möchte. Mit 13 Gegentoren in sieben Spielen steht man in dieser Statistik im unteren Tabellendrittel der Liga.

