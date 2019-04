Die Partie Borussia Dortmund gegen Mainz 05 am Samstag (18.30 Uhr; live im SPORTBUZZER-Ticker) steht in der Fußball-Bundesliga für eine Begegnung zweier Teams, die sich sehr gut kennen. Mit Jürgen Klopp und Thomas Tuchel wechselten bereits zwei Trainer vom FSV Mainz 05 zu Borussia Dortmund, mit Mohamed Zidan, André Schürrle und dem 28 Mio. Euro teuren Abdou Diallo u. a. auch mehrere Spieler. Der Franzose war nur ein Jahr zuvor von der AS Monaco nach Mainz gekommen.

Der Signal Iduna Park schien für die Mainzer lange eine uneinnehmbare Festung zu sein. Das änderte sich erst am 33. Spieltag der vergangenen Saison. Mit einem 2:1 gewannen die Mainzer erstmals in ihrer Bundesliga-Geschichte in Dortmund und sicherten sich vorzeitig den Liga-Erhalt. Sie nutzten dabei auch eine Nicht-Leistung der Dortmunder, die ähnlich wie am letzten Wochenende beim 0:5 im Spitzenduell beim FC Bayern, auch damals alles schuldig blieben. ,,Wir müssen eine Reaktion zeigen", fordert BVB-Coach Lucien Favre (61) nach dem Debakel in München, das den BVB die Tabellenführung kostete. Mit einem Sieg gegen die Mannschaft aus Rheinland-Pfalz kann man sie zumindest für eine Nacht zurückerobern. Dazu bedarf es allerdings einer klaren Steigerung des Tabellenzweiten. ,,Es wäre schlimm, wenn Bayern gegen Dortmund verliert, denn das wäre eine Vorentscheidung

Dass die Mainzer beim 5:0 gegen den SC Freiburg am vergangenen Freitag mit nur 30 Prozent Ballbesitz zum Erfolg kamen und ihre Negativ-Serie von sieben Niederlagen aus den vorangegangenen acht Partien beendeten, stört Jean-Paul Boetius (25) nicht im Geringsten. ,,Wir haben das gegen Freiburg super gemacht", sagt der Niederländer in einem Kicker-Interview am Donnerstag, ,,wir haben nicht viele Chancen bekommen und trotzdem fünf Mal getroffen." Mainz-Trainer Sandro Schwarz (40) rechnet mit dem angeschlagenen Gegner von Borussia Dortmund. ,,Der BVB wird gerade nach dem Spiel in München gegen uns keine Punkte liegen lassen wollen", sagte Schwarz in Mainz.

Die Dortmunder müssen gegen Mainz auf den am Fuß verletzten Lukascz Piszczek verzichten. Torjäger Paco Alcacer, der beim 2:0 gegen den VfL Wolfsburg beide BVB-Treffer erzielte, steht wieder im Kader. Der nach Mittelfußbruch bis Saisonende ausfallende Achraf Hakimi wird nach Leihende wohl zu Real Madrid zurückkehren. Eine Gelbsperre droht dem Spieler in Schwarzgelb, der beim 0:5 in München ein Totalausfall war: Dan-Axel Zagadou. Auf Mainzer Seite sind Pierre Kunde und Danny Latza bei einer Gelben Karte im nächsten Spiel gegen Fortuna Düsseldorf nicht dabei.

Wie sehe ich das Spiel Borussia Dortmund gegen Mainz 05 live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt Borussia Dortmund gegen Mainz 05 am Samstag ab 18.30 Uhr live und exklusiv. Die Übertragung läuft bereits ab 17.30 Uhr auf Sky Bundesliga 1 und HD. Reporter ist Kai Dittmann. Sebastian Hellmann und Experte Lothar Matthäus melden sich live aus dem Signal Iduna Park.

Wird die Partie Borussia Dortmund gegen Mainz 05 live im Free-TV übertragen?

Nein, Sky hält die Exklusivrechte. Eine Zusammenfassung des Spiels Borussia Dortmund gegen Mainz 05 gibt es - mit längeren Interviews - im Free-TV zuerst ab 23 Uhr im „Aktuellen Sport-Studio“ des ZDF.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man bei iTunes und im Google Play Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Bundesligaspiel Borussia Dortmund gegen Mainz 05 bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Samstag einen Liveticker zum Spiel Borussia Dortmund gegen Mainz 05 an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 18.15 Uhr.

