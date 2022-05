BVB-Profi Marcel Schmelzer verkündet Karriereende – Verabschiedung gegen Hertha

14 Jahre stand er bei den Profis von Borussia Dortmund unter Vertrag, nun zieht er endgültig einen Schlussstrich: Marcel Schmelzer, der für den BVB zuletzt am 32. Spieltag der Saison 2019/2020 auf dem Platz stand, beendet seine Karriere. Das teilte der Linksverteidiger am Donnerstag in einer Video-Botschaft auf seiner Instagram-Seite mit. Sein Kontrakt beim Vizemeister wäre ohnehin zum 30. Juni ausgelaufen, ein Abschied aus Dortmund stand schon länger fest.

Anzeige