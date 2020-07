Bericht: BVB plant Transfer-Angebot für Aarhus-Profi Bundu - "Wäre natürlich fantastisch"

Ein Top-Talent hat sich Borussia Dortmund in dieser Transfer-Phase bereits gesichtert. Das 17-jährige Mittelfeld-Ass Jude Bellingham kam für 26,5 Millionen Euro von Birmingham City . Nun könnte ein weiterer Perspektivspieler ebenfalls den Weg nach Westfalen finden. Wie die Aarhus Stiftstidende berichtet, ist der deutsche Vize-Meister an Mustapha Bundu vom dänischen Erstligisten Aarhus GF interessiert. "Das ist ein großer Klub. Das wäre natürlich fantastisch und ein toller Ort zu spielen, wenn sie denn tatsächlich interessiert sind" , sagte der 23-jährige Angreifer der Zeitung angesprochen auf das kolpotierte Interesse.

BVB müsste für Bundu wohl nur niedrige Millionen-Ablöse zahlen

Die Statistiken des Rechtsaußen, der in Sierra Leone geboren wurde und 2016 vom FC Hereford in England nach Aarhus kam, können sich sehen lassen: In der aktuellen Saison der Superligaen erzielte er in 24 Spielen 8 Tore und steuerte 10 Vorlagen bei. Weitere 2 Vorlagen lieferte er in den jüngsten 3 Partien in der Meisterrunde der dänischen Liga ab.