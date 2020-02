Borussia Dortmund gegen Paris Saint-Germain live im TV und Online-Stream sehen

Jadon Sancho und Erling Haaland gegen Neymar und Kylian Mbappé. Das Achtelfinale in der Champions League zwischen Borussia Dortmund und Paris Saint-Germain könnte zu einem Offensivspektakel werden. Doch nicht die namhaften Angreifer beider Teams beherrschen vor dem Hinspiel am heutigen Dienstag (21 Uhr/ Hier im SPORTBUZZER-Liveticker verfolgen! ) die Schlagzeilen, sondern Thomas Tuchel. Erstmals seit der Trennung 2017 kehrt der 46-Jährige an seine alte Wirkungsstätte zurück.

Über die Trennung von Tuchel im Jahr 2017 wird in Dortmund auch heute noch ungern gesprochen. Dafür war das Verhältnis zwischen der Vereinsführung und dem Coach zu zerrüttet. Die erste Rückkehr an die alte Wirkungsstätte ist für Tuchel auch aus einem anderen Grund brisant. Scheitert sein neues Team im vierten Versuch nacheinander bereits im Achtelfinale, könnte seine Zeit auch in Paris abgelaufen sein. Dennoch wirkte der Coach vor der Partie erstaunlich locker: "Wenn ich nicht das Privileg hätte, am Seitenrand zu stehen, würde ich mir das Spiel anschauen. Es war ein Traum, hier Trainer zu sein."