Bericht: Borussia Dortmund mit Interesse an Porto-Talent Tomas Esteves

Klar ist: Auf der Rechtsverteidiger-Position ist beim BVB einiges zu klären. Noch ist die Zukunft von Leihgabe Achraf Hakimi ungeklärt, zudem läuft der Vertrag von Lukasz Piszczek nach der aktuellen Spielzeit aus. Esteves zählt in Portugal zu den größten Talenten auf dieser Position und könnte noch im Nachwuchs-Bereich zum Einsatz kommen. Doch der FC Porto setzt den 17-Jährigen bereits in der zweiten Mannschaft in der 2. Liga ein.

Aktuell wird Borussia Dortmund auch mit Transfers auf der Abgabenseite konfrontiert. Stürmer Paco Alcácer und Jacob Bruun Larsen wurden bereits mit anderen Klubs in Verbindung gebracht. "Dazu muss man was auf dem Tisch liegen haben. Ich lese viele Gerüchte. Die Leute brauchen nicht zu glauben, was in den Zeitungen steht", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc dem Sender Sky.