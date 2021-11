Rückschlag für BVB: Guerreiro verletzt sich beim Aufwärmen - Rose muss Startelf umbauen

Bitter für den BVB: Kurz vor dem wohl vorentscheidenden Champions-League -Spiel bei Sporting Lissabon hat Borussia Dortmund am Mittwochabend einen weiteren personellen Rückschlag verkraften müssen. Der Portugiese Raphael Guerreiro erlitt beim Warmmachen eine Muskelverletzung und musste durch Ex-DFB-Profi Nico Schulz ersetzt werden, wie der BVB mitteilte.

Schon wieder Guerreiro: Der portugiesische Nationalspieler musste zuletzt über einen Monat wegen eines Muskelfaserrisses aussetzen und feierte erst beim 2:1-Sieg am Wochenende gegen den VfB Stuttgart sein Comeback für die Schwarz-Gelben. Guerreiro gab eine Torvorlage und wurde nach 64 Minuten ausgewechselt.

BVB-Aufstellung fix: So spielt Dortmund gegen Sporting Lissabon

Mit einem Erfolg beim portugiesischen Meister würde der BVB als Gruppenzweiter sicher in die K.o.-Phase einziehen. Bei einer Niederlage mit mehr als einem Tor Unterschied wäre dagegen das vorzeitige Aus in der Königsklasse besiegelt. "Wir wissen, um was es geht. Die Ausgangslage ist klar. Nach dem Spiel können wir nichts mehr revidieren", betonte BVB-Lizenzspielerchef Sebastian Kehl. Neben Hummels fehlen den Dortmundern auch der verletzte Torjäger Erling Haaland sowie der positiv auf Corona getestete Thorgan Hazard.