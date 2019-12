Borussia Dortmund gegen RB Leipzig live im TV und Online-Stream sehen

Breite Brust, forsche Töne - Borussia Dortmund und RB Leipzig gehen gestärkt in das wohl letzte Hinrunden-Spektakel. Nach zuletzt starken Leistungen wähnen sich beide Rivalen für die Reifeprüfung der Titelaspiranten am Dienstag (20.30 Uhr/ Hier im SPORTBUZZER-Liveticker verfolgen! ) gerüstet.

Vier Pflichtspielerfolge in Serie haben auch den Dortmundern den Glauben an die eigene Stärke zurückgegeben. "Die Leipziger sind in einer guten Verfassung - aber wir auch. Wir haben ein Heimspiel und wollen es gewinne", kommentierte Sportdirektor Michael Zorc. Kapitän Marco Reus kündigte dem Spitzenreiter erbitterte Gegenwehr an: "Gegen Leipzig wird es brennen bei uns."