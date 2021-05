Borussia Dortmund gegen RB Leipzig live im TV und Online-Stream sehen

Für Borussia Dortmund geht es im Saisonendspurt um Millionen: Gegen RB Leipzig an diesem Samstag (15.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) muss unbedingt ein Sieg her, denn die Qualifikation für die Champions League ist drei Spieltage vor Schluss noch nicht gesichert. Im Hinspiel gelang den Schwarz-Gelben ein 3:1-Erfolg. "Im Hinspiel sah das Ergebnis deutlich aus, aber auch diese Partie war sehr eng", erklärte BVB-Trainer Edin Terzic. "Es sind zwei Mannschaften auf Top-Niveau. Da brauchen wir solche Leistungen wie damals, um jetzt zweimal in Folge als Sieger vom Platz zu gehen." Ob der BVB nächste Saison in der Königsklasse vertreten ist, entscheidet wohl auch über den Verbleib des Dortmunder Top-Stürmers Erling Haaland. Ausgerechnet der 20-jährige Norweger droht am Samstag auszufallen.

